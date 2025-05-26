Воробьев рассказал о предоставлении жилья тем, кто живет по соцнайму в аварийных домах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Госдуме рассматривают поправку к закону, которая позволит предоставить жилье лицам, проживающим в аварийных домах по соцнайму.

«Знаю, что Госдума и парламент страны рассматривают очень важную поправку. Ее смысл заключается в том, чтобы иметь возможность предоставлять жилье, тем, кто в форме соцнайма проживает в аварийном доме», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований.

Глава региона выразил надежду, что данная законотворческая инициатива встретит поддержку парламентариев и множество людей сможет переселиться в комфортное современное жилье.

Ранее Воробьев сообщал, что жители Подмосковья, проживающие в аварийном жилье, могут получить специальные сертификаты и переехать в современные и комфортные условия.

«Практика введения (жилищных — ред.) сертификатов позволяет семье, которая проживает в аварийном фонде, где, скажу мягко, условия не соответствуют современным, не ждать 4 или 5 лет», — отметил он.