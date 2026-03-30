Воробьев: для расселения аварийного жилья с 31 марта будут выдавать сертификаты

С 31 марта для расселения аварийного жилья жителям Подмосковья будут выдавать сертификаты. Всего в год расселяют около 10 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Глава региона отметил, что во всей стране, в том числе и в Подмосковье, реализуется большая программа расселения аварийного жилья. Кроме строительства домов с 31 марта 2026 года также предусмотрена выдача сертификатов.

«Эта практика себя показала хорошо, пользуются этой возможностью. Поэтому в продолжение расселения аварийного жилья, а мы порядка 10 тысяч человек каждый год расселяем, мы реализуем и эту программу. То есть и строим жилье, и сертификат», — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что регион расселяет аварийное жилье с опережением за счет дополнительных средств из регионального бюджета.

«Единая информсистема для аварийного жилья — это тоже национальный проект, и все, кто сегодня участвует в ВКС (совещании по видео-конференц-связи — ред.), эту тему знают. Каждый регион в нашей стране в рамках нацпроекта расселяет аварийное жилье. Могу смело предположить, а, скорее, даже заявить, что мы это делаем опережающими темпами», — сказал Воробьев.

