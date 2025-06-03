Воробьев: более 100 человек переедут из ветхого жилья в новый дом в Лыткарине

Свыше 100 человек смогут в июне переехать из ветхого жилья в новостройку на улице Набережной в городском округе Лыткарино. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично приехал убедиться, что дом готов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Дом № 4 в жилом комплексе «Высокий берег» инвестор построил в рамках договора о развитии застроенной территории. Многоэтажка расположена возле дома № 6, из которого и будут переселять жильцов. Всего планируется расселить 2,3 тыс. кв. м. 23 семьи уже получили ключи от новых квартир, остальные получат их в течение месяца.

«Мы сегодня в Лыткарине, чтобы убедиться, что новый дом готов. В июне завершается отделка квартир, после чего жители смогут переехать. Президент поставил задачу — все, что касается ветхого и аварийного жилья, максимально ликвидировать», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что регион обязан обеспечить гражданам комфортные условия. Сначала необходимо расселить бараки, а затем приступить к более поздним застройкам.

По словам Воробьева, в Подмосковье действует большая программа, в рамках которой застройщик возводит дом, и часть квартир предназначена для расселения с помощью сертификата. Это позволит людям после признания дома аварийным не ждать переселения 3-5 лет, а в течение месяца купить квартиру в любой точке Московской области.

Рядом с новостройкой расположены поликлиника и школа (7-8 минут пешком). Также запланировано строительство детского сада на 64 места. Аварийный дом № 6 снесут до конца августа.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Андрей Воробьев пообщался с людьми, которые в скором времени заселятся в новый дом № 4 на Набережной улице.

Семья Любови Лазаренко уже получила ключи от новой трехкомнатной квартиры. В доме № 6 они жили с 2011 года. По ее словам, в старом доме были большие щели, из которых дуло. Семья рада переехать в просторную квартиру с отличной отделкой в новом доме, расположенном прямо напротив старого.

Раиса Богачева вместе с мужем и ребенком заехала в дом № 6 на Набережной улице в 1959 году. Женщина рассказала, что проживает в Лыткарине с 1958 года. В этом доме она жила в квартире на первом этаже. Сейчас семья готовится к переезду в новую квартиру, которая больше по площади на 12 кв. м. В ближайшее время Раисе вручат ключи от нового жилья.

Как рассказал гендиректор компании-застройщика Роман Хомюк, новый дом был сдан в эксплуатацию в феврале текущего года. В настоящее время завершаются отделочные работы в оставшихся 39 квартирах. Работы во 2-м подъезде будут завершены к 20 июня, в 1-м — к концу месяца. После получения ключей люди смогут переехать в новые квартиры.