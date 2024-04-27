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В Шаховской вручили первые жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья

С 2024 года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 г. Первые жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья вручили в Шаховской, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Первые жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья вручил руководитель округа Шаховская Замир Гаджиев.

Средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома. При этом приобрести жилье можно в любом городе Подмосковья.

По словам главы округа, шаховчане уже подыскали достойные варианты жилья и готовы реализовать свои сертификат.

Всего в рамках нового этапа программы в городском округе Шаховская планируется переселить 117 человек из 2,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.