В Шаховской вручили первые жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья

В среду в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев вручил четверым жителям муниципалитета сертификаты на переселение из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Шаховской аварийными признаны 11 домов, что составляет 71 квартиру. В рамках первого этапа расселения, который стартовал в 2024 году, сертификаты на переселение получили 6 семей. В 2025 году в рамках II этапа в администрации торжественно вручили еще 4 сертификата, в течение месяца документ выдадут еще трем семьям.

Впервые Правительством Московской области разработан порядок предоставления субсидий нанимателям муниципальных квартир, расположенных в многоквартирных аварийных домах. Шаховская станет первым муниципалитетом, который предоставит данную субсидию.

«Шаховчане получившие сегодня документ на переселение из аварийного жилья станут первыми собственниками новых квартир, расположенных в жилом комплексе «Новый благодар». В квартирах уже есть первоначальная отделка и место для дизайнерских решений. Поздравляю шаховчан с получением нового жилья!» — прокомментировал глава муниципалитета Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.