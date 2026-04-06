В Щелкове обсудили переселение из аварийного жилья

В администрации городского округа Щелково прошла встреча с жителями аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2026 года. Участникам разъяснили порядок переселения и условия получения жилищных сертификатов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Представители администрации рассказали о механизмах реализации программы переселения и возможности самостоятельно приобрести квартиру в новостройке с использованием сертификата. Участники встречи получили ответы на вопросы о сроках и порядке оформления документов.

«С 31 марта 2026 года на территории Московской области возобновлена выдача сертификатов для переселения из аварийного жилья в рамках государственной программы», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, выкупная стоимость составляет 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальная оплачиваемая площадь — 28 квадратных метров. Даже если жилье меньше, например 15 кв. м, собственник или наниматель получит выплату, рассчитанную исходя из 28 квадратов.

В первые дни действия программы подано 17 заявлений в восьми округах Подмосковья. Обратиться в администрацию своего округа можно до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата необходимо заключить до 3 августа, а подобрать квартиру и оформить договор купли-продажи — до 1 октября 2026 года.

Приобрести жилье можно в любом округе Московской области. Если стоимость выбранной квартиры превышает сумму сертификата, разницу разрешается доплатить из собственных средств.

Для участия в программе необходимо соблюдение трех условий: ранее заявитель не получал такую выплату, дом официально признан аварийным и включен в программу расселения, а на дату признания аварийности у гражданина отсутствует другое жилье в собственности или по договору соцнайма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.