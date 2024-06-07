В Рузском округе вручили жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья

С 2024 года в Московской области стартовал новый этап нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. Первые жилищные сертификаты переселенцам из аварийного жилья вручили в Рузском городском округе, об этом сообщает пресс-служба областного Минстройкомплекса.

В торжественной обстановке документы восьми семьям вручил первый заместитель главы Виталий Пархоменко, об этом сообщила пресс-служба областного Минстройкомплекса в пятницу.

В данный этап программы включено 8 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают более 150 жителей. Общая площадь аварийного фонда составляет более 2,9 тыс. кв. метров.

Благодаря жилищному сертификату, собственнику теперь не обязательно ждать, когда будет построен дом под переселение, он может сам подобрать жилье там, где ему удобно. Средства сертификата можно потратить на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, а также оплатить ими строительство дома.

Всего с начала года данной мерой социальной поддержки воспользовались более 2,9 тысячи человек в 33 городских округах Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.