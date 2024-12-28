В России продлили мораторий на штрафы застройщикам до середины 2025 г

В России дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку сдачи жилья вплоть до середины 2025 года. Правительство продлило мораторий на взыскание неустоек до 30 июня, сообщает РБК .

Текущая версия документа действует с марта 2024 года. Она предполагает, что застройщикам не будет начисляться неустойка за срыв сроков строительства.

Также в документе говорится, что компенсация за несдачу жилья в срок будет начисляться без учета периода действия моратория. Кроме того, не будут начисляться проценты за нарушение срока возврата денег, если ДДУ был расторгнут по инициативе дольщика.

Срок действия данного моратория истекает 31 декабря 2024 года, но его продлили до 30 июня 2025 года.

Впервые мораторий на штрафы застройщикам был введен в апреле 2020 года. Затем его запускали в марте 2022 года, а отменили — в июле 2023 года.

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