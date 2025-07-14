Ансамбль из Подольска победил на Международном кубке искусств в Санкт-Петербурге

Ансамбль танца «Радуга» из Подольска привез шесть наград с lll Международного кубка искусств «Открытие» в Санкт- Петербурге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные танцоры получили диплом лауреата гран-при и победителя, а также дипломы лауреатов l степени в номинациях «Соло» и «Дуэт» народно- сценического танца, специальный диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства». Также ансамблю вручили диплом «Лучшему руководителю» и подарочный сертификат на 30000 рублей.

Воспитанники ДК ЗиО завершили творческий сезон в северной столице и теперь отправятся на летний отдых. Ранее специальным призом жюри «За сохранение и развитие народного танца» XXI Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород» награждена старшая группа ансамбля.

В кубке участвовали коллективы из Татарстана, Хакасии, Дагестана, Карелии, Удмуртии и Чувашии, Приморского края, Амурской и Забайкальской областей, Ненецкого автономного округа. Также свое мастерство показали представители Беларуси и Китая.

Международный кубок искусств «Открытие» проводится с целью выявлении и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства. Организаторы конкурса — творческое объединение «Триумф». Кубок проходит при поддержке Международной академии музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургской Академии последипломного образования и Академии русской словесности и изящных искусств имени Державина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.