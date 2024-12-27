Первый ипотечный взнос на однушку в мегаполисах взлетел до 80%

Размер первоначального взноса по ипотеке в некоторых российских мегаполисах взлетел почти до 80%. Но есть регионы, где оформить кредит дадут и при меньшей сумме, сообщает РБК .

Чтобы людям, живущим в крупных мегаполисах России, приобрести хотя бы однокомнатную квартиру в новостройке в ипотеку, необходимо внести от 53,7% до 77,4% суммы в качестве первоначального взноса. В ином случае банк вряд ли даст займ.

В среднем ставка по ипотеке в конце 2024 года в России составляет 29%. При таком показателе в Казани банки требуют внести 77,4% стоимости квартиры в качестве первоначального взноса, в Нижнем Новгороде 77%, в Волгограде 73,6%, в Санкт-Петербурге 73,5%, в Москве 73,3%, в Краснодаре 71,3%, в Ростове-на-Дону 70,9%, в Челябинске 70,8%, в Уфе 69,8%, в Воронеже 68,7%, в Омске 68,1%, в Екатеринбурге 67,8%.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова сказала, что в 2025 году ипотека, скорее всего, будет оставаться такой же недоступной в РФ. Ситуация изменится не раньше, чем в 2026 году.