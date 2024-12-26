Ранее 2026 года ожидать смягчения условий по ипотеке в России не стоит

Одной из ключевых тенденций на рынке жилой первичной недвижимости в 2024 году стала недоступность ипотеки. Ситуация не сможет измениться в 2025 году, поэтому надеяться на улучшение ситуации с ипотечным кредитованием можно не ранее 2026 года, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

Средняя ставка по ипотеке на стандартных условиях к концу года по топ-10 банков России дошла до 28%, что почти в 2 раза больше заградительной ставки 15% годовых, отметила эксперт. Это привело к тому, что ипотека впервые перестала оказывать существенное влияние на рынок — дальнейшие колебания ставок в пределах даже 5-8% в обе стороны уже не особо повлияют на спрос.

«Для абсолютного большинства заемщиков текущие базовые ставки являются неподъемными, этот пласт людей уже давно ушел с рынка в ожидании лучших условий по ипотеке. Об этом говорит статистика: в наиболее зависимых сегментах "эконом" и "комфорт" доля ипотечников снизилась с 70% до 55% по итогу ноября», — констатировала Земцова.

По ее мнению, для того, чтобы серьезно активизировать спрос, необходимо снижение ставок хотя бы до 15-18%. На волне ажиотажа от такого резкого снижения люди «побегут» брать ипотеку, опасаясь возвращения высоких ставок.

«Для комфортных ипотечных кредитов необходимо снижение ниже значения заградительной ставки. А в 2025 году это осуществить невозможно, так как сохраняются высокие инфляционные риски. Поэтому ранее 2026 года ожидать смягчения условий по ипотеке не стоит», — резюмировала эксперт.