ФСБ показала видео с девушкой, планировавшей взрыв авто военного в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили убийство одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму. Его планировала совершить девушка-агент СБУ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Девушку завербовали сотрудники службы безопасности Украины. По их требованию, она должна была накануне 9 мая устроить подрыв старшего офицера Минобороны РФ в его машине в Крыму.

Российские силовики предотвратили преступление и задержали подозреваемую. В отношении нее открыли уголовные дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и 275 УК РФ («Государственная измена»).

На опубликованном ЦОС ФСБ видео зафиксировано изъятое у девушки устройство. На первой части СВУ несколько проводов прицеплены к неизвестному металлическую изделию, на котором написано: Danger Explosive, что означает «Осторожно, взрывоопасно». Вторая часть взрывчатки, которую девушка должна была заложить под автомобиль, больше по габаритам.

Женщина призналась, что должна была собрать устройство и ночью установить под днище машины. Затем девушке нужно было удостовериться, что человек сядет в машину, и активировать детонатор.

Ранее ЦОС ФСБ показал видео девушки, которая закладывала СВУ под машину в Санкт-Петербурге. Авто принадлежало работнику одного из оборонных предприятий.