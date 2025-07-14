В Подольске проложили асфальт еще на пяти тропинках для удобства жителей

В Подольске благоустроили еще пять народных троп на улице Юбилейная и Пахринском проезде по областной программе «Пешком», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы стартовали в середине июня. За две недели сотрудники дорожной службы уложили порядка 700 кв. м асфальтобетонного покрытия и установили более 600 бордюрных камней.

Выбирали дорожки, которые протоптали сами жители рядом с домами 30а и 36 на Юбилейной улице и домом 8 на Пахринском проезде. Пять таких дорожек, ведущих к социальным объектам, по этим адресам уже заасфальтированы.

Всего в текущем году в округе запланировали обустроить 28 народных троп по программе «Пешком» губернатора региона Андрея Воробьева. Из них 10 троп уже готовы, на очереди еще 18 участков.

В ближайшее время начнутся работы неподалеку от дома 12б на Ленинградской улице и у дома 1 на Октябрьском проспекте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.