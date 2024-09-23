В Росреестре сообщили о падении спроса на ипотеку в новостройках Москвы

В последний месяц лета в столице зарегистрировали 3,74 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с привлечением кредитных средств, что на 38,5% меньше показателя в июне, сообщает пресс-служба Росреестра.

Также августовский показатель текущего года на 62,4% меньше аналогичного показателя 2023 года ((9,95 тыс.) и на 37,9% ниже показателя последнего летнего месяца 2022 года.

В августе 2024 года доля ипотечных сделок в общем объеме составила 43,1%. Это на 9,9 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 17,7 процентных пункта ниже, чем в августе прошлого года.

«Тенденция к снижению числа ипотек наметилась в июле, когда доля ДДУ с использованием кредитных средств впервые с марта стала снижаться и к 8 месяцу достигла 43%», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что с начала года максимальное значение по числу кредитных сделок и их доле в общей структуре стал июнь, когда граждане стремились приобрести квартиры в новостройках до завершения льготной ипотеки.

В ведомстве уточнили, что с января по август этого года в Москве зарегистрировали 52,26 тыс. ДДУ с привлечением кредитных средств, что на 2% ниже аналогичного показателя 2023 года и на 21,8% выше первых 8 месяцев 2022 года.

В то же время, доля ипотечных операций в общем объеме сделок за 8 месяцев достигла 58,7%. Это на 2,9 процентных пункта больше, чем в январе — августе 2023 года, и на 7,9 процентных пункта больше, чем за 8 месяцев 2022 года.

Ранее стало известно, что спрос россиян на покупку жилья в новостройках упал на 40-50%. Это связано с отменой и пересмотром условий выдачи льготных ипотек в стране.