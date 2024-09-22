Пересмотр условий льготных ипотек привел к остановке роста цен на новостройки

«Коммерсант»: рост цен на новостройки в России стал околонулевым

Из-за отмены и пересмотра условий выдачи льготных ипотек, спрос среди россиян на покупку жилья в новостройках упал на 40-50%. Из-за этого цены либо почти не растут, либо слегка снижаются, сообщает « Коммерсант ».

Средняя стоимость квартир в новостройках, находящихся в 18 крупнейших регионах РФ — 16 городах с населением от миллиона, Московской и Ленинградской области — равна 174,1 тыс. рублей за квадратный метр. За месяц цена жилья выросла всего на 0,2%.

В Москве новостройки, согласно информации «ЦИАН.Аналитики», подорожали на 0,4% за месяц — до 371,9 тыс. рублей за «квадрат». При этом в Санкт-Петербурге стоимость снизилась на 0,3% — до 259,9 тыс. рублей.

Цена на жилье в новостройках уменьшилась, в том числе из-за того, что поменялись условия выдачи льготных ипотек. При этом спрос на рынке первичной недвижимости за месяц снизился на 40-45%.

Ранее сообщалось, что в крупных банках РФ заканчивается лимит выдачи льготной семейной ипотеки. Эта программа была продлена, но новые лимиты на нее пока не выделили.