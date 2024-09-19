В крупных банках России заканчивается лимит выдачи льготной ипотеки

Крупные банки России почти полностью исчерпали лимит на выдачу льготной ипотеки. Поэтому самая большая программа с господдержкой из оставшихся — семейная ипотека — может завершиться до конца 2024 года, сообщает «Коммерсант» .

Запись на новые сделки уже приостановил Сбербанк, «Уралсиб» остановил выдачу кредитов. При этом правительство продлевает программу льготной ипотеки до 2030 года, но новые лимиты пока не выделялись.

На 12 сентября совокупный лимит на выдачу ипотеки выбран банками почти на 92%. Лимит составляет 5,9 трлн рублей, а кредитов выдано уже на 5,4 трлн рублей. Почти полностью исчерпали его также «Росбанк», МКБ, Альфа-банк, РСХБ.

Ранее стало известно, что доля ипотечных сделок в России в последний месяц лета снизилась до 52%, это минимальный показатель за последний год. Изменение условий льготного ипотечного кредитования продолжало влиять на рынок недвижимости.