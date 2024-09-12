Доля ипотечных сделок в России в августе снизилась до 52%

Доля ипотечных сделок в России в последний месяц лета снизилась до 52%, это минимальный показатель за последний год. Изменение условий льготного ипотечного кредитования продолжало влиять на рынок недвижимости, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

Наименьшее снижение доли ипотечных сделок зафиксировали в Московской области — лишь на 5 п. п. При этом доля неипотечных сделок за 8 месяцев текущего года выросла на 11%, в основном за счет сегмента бизнес-класса.

По данным аналитиков, за отчетный период спрос россиян на ипотеку рухнул на 66%. В Москве в августе доля ипотечных сделок составила 52%, в то время как в июле показатель был 63%. Максимальное значение было зафиксировано в декабре прошлого года (80%).

В Подмосковье в августе ипотечный спрос снизился лишь на 5 п. п. по сравнению с июлем, доля ипотеки составила снизилась с 83% до 79%. При этом исторический максимум числа ипотечных сделок в Московской области зафиксировали в июне текущего года (92%).

Также наблюдается положительная динамика в метрах: суммарно за первые 8 месяцев этого года в сегменте бизнес-класса продано на 14% больше площадей, в то время как в комфорт-классе зафиксировано снижение на 24%.

При этом в сегменте жилья бизнес-класса за первые 8 месяцев 2024 года доля неипотечных сделок увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С начала прошлого года для неипотечных сделок она составляла 37%, а для ипотечных — 63%.

В 2024 году соотношение изменилось. В первые 8 месяцев доля неипотечных сделок составляет уже 42%, а ипотечных — 58%. В сегменте жилья комфорт-класса соотношение изменилось несущественно, лишь на 2 п. п. Доля ипотечных сделок в 2024 году составила 76%, в то время как год назад — 78%.

«Мы видим, что в августе спрос как на бизнес, так и на комфорт-класс снижался примерно на одном уровне. Так, в бизнес-классе спрос снизился на 56%, а в комфорт-классе — на 49%. Однако при этом за первые 8 месяцев 2024 года действительно наблюдается положительная динамика именно в бизнес-классе», — отметили в пресс-службе девелопера.

В Level Group добавили, что рост связан с общим увеличением предложения в сегменте бизнес-класса. Объем предложения в данном сегменте вырос на 43% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, тогда как в комфорт-классе — лишь на 5%.

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