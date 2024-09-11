Эксперт Зайцева: при покупке квартиры каждый супруг может вернуть до 1 млн руб

Налоговый консультант финансовой службы «ИНКОМ-Недвижимость» Айна Зайцева рассказал, что при покупке квартиры мужем и женой, то вне зависимости от того, кто вносил средства и на кого оформлена недвижимость, каждый из супругов может получить вычет с покупки. Об этом сообщает «Прайм» .

По ее словам, при покупке жиль физлицо в РФ может получить вычет в размере 13% от стоимости покупки, но не более 260 тыс. рублей. Размер расходов при покупке на одного человека ограничен 2 млн рублей.

Если стоимость недвижимости выше 4 млн рублей, то супруги получают максимальный вычет, предусмотренный законодательством, — по 260 тыс. рублей каждый.

Эксперт предупредила, что вычет нельзя получить при покупке недвижимости у членов семьи или с использованием маткапитала, или если расходы на приобретение возмещает работодатель.

Кроме основного вычета, закон дает возможность получить вычет с процентов, которые уплаченных заемщиков банку по ипотеке. Сумма ограничена 390 тыс. рублей, но лишь совместно супругами. Максимальная сумма процентов, уплаченная банку, составляет не более 3 млн рублей. Выгоднее всего семье получать вычет по процентам с ипотеки с максимальной ставкой и суммой, его дают только с одной ипотеки.

При самом лучшем раскладе каждый супруг может вернуть 260 тыс. рублей в виде вычета от общей стоимости покупки и 390 тыс. на двоих — это вычет с процентов. То есть всего 910 тыс. рублей.

Супругам лучше не заявлять сразу обоим вычет на одну ипотеку. Разумнее, чтобы второй мог сохранить право на вычет по процентам на следующую ипотеку, считает Зайцева.