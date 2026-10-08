Загруженность дорог в Подмосковье достигла 4 баллов вечером 7 октября

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Загруженность дорог Московской области вечером в среду, 7 октября, составляет 4 балла. Движение затруднено на ряде шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вечером 7 октября, в среду, загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Горьковском и Можайском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал участников движения быть аккуратными и внимательными на дорогах, держать дистанцию, не превышать скорость и соблюдать требования дорожных знаков.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.