В Раменском округе вручили сертификаты 4 семьям из аварийных домов

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил жилищные сертификаты четырем семьям, которые проживали в аварийных домах поселка Красный Октябрь в Раменском. Переезд стал возможен благодаря региональной программе переселения при поддержке губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сертификаты предоставлены в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Программа остается одним из приоритетных направлений работы в округе и направлена на обеспечение жителей безопасным и комфортным жильем.

Глава округа отметил, что муниципалитет продолжает выявлять аварийные дома и добиваться их включения в программу переселения.

«Мы продолжаем работу по выявлению аварийных домов и включению их в программу, чтобы как можно больше семей смогли переехать в безопасные и комфортные квартиры. Наша цель — обеспечить достойные условия жизни для каждого жителя Раменского округа. Мы не остановимся на достигнутом и будем делать все возможное, чтобы улучшать жилищные условия граждан», — сообщил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.