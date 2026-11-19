Строители ведут демонтажные работы и ремонтируют кровлю учебного корпуса № 5 гимназии «Тарасовка» в микрорайоне Звягино города Пушкино. Капремонт планируют завершить к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В учебном корпусе № 5 МАОУ «Гимназия Тарасовка» на Советской улице, 25а, в микрорайоне Звягино города Пушкино продолжается капитальный ремонт. Сейчас строители проводят демонтажные работы и ремонтируют кровлю.

В здании 1956 года постройки площадью более 1 397,9 кв. м обновят все внутренние помещения, лестничные марши и санузлы. Рабочие заменят двери, окна, инженерные коммуникации и кровлю, утеплят фасад.

В спортзале отремонтируют пол и стены, установят новые спортивные снаряды. Для пищеблока закупят новое оборудование. В школе также модернизируют системы безопасности и видеонаблюдения, обновят мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Работы финансируют из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить капремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.