19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне встретились лидеры России, Китая и США. Такого формата раньше не было. Итогом стала «Декларация глав государств России, Китая и США о мире». В материале РИАМО — разбираем документ и рассказываем, о чем Владимир Путин сказал на пресс-конференции после встречи.

Как прошла трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина

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Открывая трехсторонние переговоры, Си Цзиньпин назвал саммит «рубежным» и главной темой обозначил мир и стратегическую стабильность в отношениях крупных держав. Три страны как постоянные члены Совбеза ООН, по его словам, должны «подать достойный пример».

Владимир Путин напомнил, что их объединяет не только статус победителей во Второй мировой войне, но и общая ответственность за международную безопасность. Он назвал темы: экономические связи, продовольственная и энергетическая безопасность, региональные конфликты (в том числе украинский) и терроризм.

Дональд Трамп заявил: «Мы действительно пишем историю». Он предложил обсудить снижение числа ядерных боеголовок, а об Украине сказал, что с Путиным они уже подробно говорили и, как ему кажется, «идут в правильном направлении».

Перед трехсторонней встречей Путин и Трамп поговорили лично около 35–40 минут. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что обсуждали подготовку к саммиту, двусторонние отношения и урегулирование украинского конфликта. «Особо важных заявлений» стороны не делали, потому что готовились к главной встрече.

Что вошло в декларацию о мире России, США и Китая

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Документ подписали Путин, Си Цзиньпин и Трамп. В преамбуле лидеры России и США благодарят Китай за организацию «исторического» саммита. Затем говорится, что главы трех государств «обстоятельно обменялись мнениями» по международной ситуации и подтвердили приверженность стратегической стабильности и международной безопасности. Дальше идут четыре пункта.

Пункт 1. Реформа ООН. Россия, Китай и США «как постоянные члены Совбеза» выразили приверженность реформированию организации, чтобы она могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей миссии в области мира и безопасности. Как именно реформировать ООН и в какие сроки, в тексте не сказано. Путин на пресс-конференции пояснил, что на встрече все признали необходимость приспосабливать работу организации к реалиям сегодняшнего дня.

Пункт 2. Нефтепродукты и энергопоставки. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки «на благо всех стран» и подтверждают важность стабильных энергопоставок. Объемов, сроков и механизмов в документе нет. Путин в своем вступительном слове называл энергетическую безопасность одной из тем разговора.

Пункт 3. Международный уголовный суд. Лидеры отмечают, что принцип согласия государств и иммунитеты должностных лиц государств имеют «основополагающее значение». Они сошлись в том, что МУС «и другие аналогичные структуры» не должны злоупотреблять полномочиями. Это единственный пункт, позиции по которому звучали публично прямо на встрече. Трамп говорил, что суд «полностью отошел от своей юрисдикции». Путин заявил, что МУС выходит за рамки компетенции и принимает не правовые, а политические решения.

Пункт 4. Ядерная война. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она «никогда не должна быть развязана». Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Трамп в выступлении говорил, что обсудить стоит снижение числа боеголовок, но признал, что отказаться от ядерного оружия очень трудно.

Чего в декларации нет. Украина в тексте не упоминается, хотя, по словам Путина и Трампа, они обсуждали конфликт лично. Нет ни слов о торговле и санкциях, ни обязательств с конкретными сроками. Документ фиксирует общие позиции и намерение продолжать диалог.

Что Путин заявил после встречи с Трампом и Си Цзиньпином

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Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после встречи.

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