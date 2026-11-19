Петербуржцы развесили свыше 500 домиков и кормушек в Синичкин день

В Петербурге прошла экологическая акция в поддержку зимующих птиц. Жители обустраивали для них домики и кормушки, наполняли их семечками и другим кормом, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Александр Ходосок напомнил о правилах подкормки.

«В Петербурге зимует около 50 видов птиц: синицы, сойки, дятлы, дрозды, свиристели и снегири. Подкармливать их важно правильно: в обычных условиях птицы находят корм самостоятельно, а помощь особенно нужна после снегопадов и в морозы, когда естественная пища труднодоступна», — объяснил парламентарий.

Ходосок рекомендовал выбирать семена подсолнечника и злаки, избегать жареных, соленых и сладких продуктов. Кормушки следует размещать подальше от памятников: птичий помет может повредить их поверхности.

Коммунальные службы тем временем готовятся к зимней уборке. Для расчистки улиц планируют задействовать 1 660 машин и около 800 самосвалов и погрузчиков сторонних организаций. Для парков и скверов предусмотрели 348 единиц техники. Город заготовил более 139 тысяч тонн соли и 81 тысячу тонн песка. Дорожные учреждения продолжают набор сотрудников.

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