В Подмосковье проходят встречи с собственниками аварийного жилья

Во всех округах Подмосковья, где есть аварийное жилье, проходят встречи с собственниками аварийных жилых помещений. Представители министерства строительного комплекса Московской области, администраций, профильных специалистов разъясняют жителям, что такое сертификат, как им воспользоваться, сроки действия программы выдачи сертификата и отвечают на другие, возникающие в ходе встречи, вопросы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такие встречи помогают людям узнать, что программа возобновлена, лучше понять ее условия и принять решение об участии.

Сегодня, трое жителей Лобни, собственники жилых помещений в доме на ул. Панфилова, который признан аварийным, после разъяснений им всех условий выдачи сертификата, приняли решение о подаче заявления на его получение и переехать из аварийного дома.

Всего с 1 июня, с момента начала действия программы, воспользоваться сертификатом и переехать в новую квартиру решили уже 30 собственников аварийного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.