В Подмосковье подали более 220 заявок на жилищные сертификаты

Более 220 семей из 23 округов Подмосковья за три недели подали заявки на жилищные сертификаты для переселения из аварийных домов. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и позволяет приобрести новое жилье взамен непригодного, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Собственники и наниматели аварийного жилья могут получить компенсацию стоимости новой квартиры. Сертификат дает право приобрести жилье в новостройке в любом округе региона.

«Собственники и наниматели аварийного жилья за первые три недели программы подали более 220 заявлений на получение жилищных сертификатов в 23 округах Подмосковья. Жилищный сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного. С его помощью можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, наибольшее количество заявлений поступило из Шатуры, Коломны, Щелкова, Рузского, Сергиево-Посадского и Павлово-Посадского округов.

Программа действует в регионе с 2022 года и предназначена для жителей домов, официально признанных аварийными и включенных в государственную программу. Сейчас сертификаты доступны для граждан, чьи дома признаны аварийными до 1 января 2026 года. Это порядка 42 тыс. человек.

Размер выплаты рассчитывается исходя из 181 759 рублей за 1 кв. м. Государство гарантирует оплату не менее 28 кв. м на человека. Если выбранная квартира стоит дороже, разницу можно доплатить самостоятельно. До переезда семьи продолжают проживать по прежнему адресу.

Заявление на получение сертификата можно подать в администрацию своего округа до 1 июля 2026 года. Заключить договор купли-продажи необходимо до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.