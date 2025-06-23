В Подмосковье 223 человека переехали из аварийного жилья в новое за неделю

На минувшей неделе в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 12 городских округах: Богородский, Красногорск, Люберцы, Дмитровский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Электросталь, Серебряные Пруды, Лыткарино, Ступино, Шатура — из аварийного жилищного фонда расселены 223 человека из 75 жилых помещений общей площадью 2 785,28 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

В Зарайске приступили к строительству жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, в который будет расселено 140 человек. А в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура завершено строительство нового пятиэтажного дома для переселения жителей из аварийного жилья по адресу: улица Октябрьская, дом 11А. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Семье из Щелкова вручили первый в этом году сертификат на переселение из аварийного жилья. Сертификат получил Сергей Башкиров — вместе со своей семьей он решил подать заявку на участие в государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Благодаря этому семья скоро переедет в новую квартиру.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.