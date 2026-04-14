В Подмосковье 122 семьи подали заявки на жилищные сертификаты

Более 120 семей из 20 округов Подмосковья за первые две недели апреля подали заявления на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного фонда. Документ позволяет компенсировать затраты на покупку квартиры в любом муниципалитете региона, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жилищный сертификат дает право на компенсацию стоимости нового жилья взамен аварийного.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, с помощью выплаты можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона. Аварийные помещения выкупаются по цене 181,7 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальная оплачиваемая площадь составляет 28 кв. м. Даже если квартира меньше, например 15 кв. м, выплата рассчитывается исходя из 28 кв. м — это около 5 млн рублей. Если жилье больше, компенсацию начисляют за всю площадь. При выборе более дорогой квартиры разницу можно доплатить самостоятельно.

Для участия необходимо соответствовать трем условиям: ранее не получать такую выплату, проживать в доме, официально признанном аварийным и включенном в программу расселения, а также не владеть другим жильем и не пользоваться им по соцнайму на момент признания дома аварийным.

Подать заявление в администрацию округа нужно до 1 июля 2026 года. Соглашение о выдаче сертификата заключают до 3 августа, а договор купли-продажи новой квартиры необходимо оформить до 1 октября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья показала удобство и оперативность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.