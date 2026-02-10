В округе Пушкинский отремонтируют 4 школы и 2 детсада в 2026 году
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о модернизации объектов образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В период с 2021 по 2025 год были капитально отремонтированы 9 школ и 4 детских сада, которые находятся в Красноармейске, Ивантеевке, поселке Правдинский, селе Братовщина, а также в поселке Зверосовхоза и селе Царево. Был введен в эксплуатацию долгострой — пристройка к гимназии №10 в Пушкине, а также сданы в строй новые школы на 1100 мест в Ивантеевке, на 550 мест — в Заветах Ильича и детсад в микрорайоне Новое Пушкино на 210 мест.
«Отдельно хотел бы сказать про образование. В 2026 году планируем отремонтировать 4 школы, 2 детских сада, а в 2027–2028 гг. — ввести 2 пристройки к школам в Ивантеевке — СОШ №2 и гимназии. Это очень важные, долгожданные объекты», — поделился глава округа Пушкинский в ходе рабочей встречи с губернатором.
Максим Красноцветов также рассказал, что за последние пять лет в округе проведен и капремонт медучреждений. В их числе 2 корпуса Пушкинской больницы, женская консультация в городе Пушкино, амбулатории в микрорайоне Заветы Ильича и поселке Лесные Поляны, а также детская поликлиника № 2 в Ивантеевке. Кроме того, в муниципалитете было открыто отделение МРТ.
На данный момент ремонтные работы продолжаются. Обновляются взрослые поликлиники в Пушкине и Ивантеевке, поликлиника в Мамонтовке и хирургический корпус клинической больницы имени Розанова в Пушкине.
Особое внимание уделяется новому объекту — строящейся поликлинике в Пушкине на 400 посещений. Основной задачей станет ее кадровое наполнение квалифицированными сотрудниками. Для привлечения узких специалистов планируется ввести дополнительные льготы, такие как служебное жилье и компенсация при заключении трудового договора.
Данная тема обсуждалась во время рабочей встречи главы округа Пушкинский и губернатора Московской области. В ходе нее были подведены итоги работы за последние пять лет и намечены дальнейшие приоритеты.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.