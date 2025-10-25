В Москве пенсионерка отдала мошенникам 17 млн за квартиру, а затем отказалась выезжать

71-летняя пенсионерка из Москвы продала семье свою двухкомнатную квартиру возле станции метро «Юго-Западная», а полученные от сделки деньги передала мошенникам. Сейчас женщина отказывается выезжать из жилья, сообщает Baza .

При этом семья, которая приобрела квартиру у пенсионерки, до заключения сделки все тщательно проверила. Покупатели узнали, что хозяйка не состоит на учете в психдиспансере и у нарколога, и организовали юридическую проверку недвижимости.

Они даже поинтересовались у владелицы жилья, с какой целью та продает квартиру. Женщина заявила, что хочет подарить деньги дочери, а оставшуюся сумму оставить себе на счастливую старость. По всем параметрам сделка оказалась чиста, а потому семья перевела продавцу деньги.

В это же время мошенники уже «обрабатывали» пенсионерку. Ее риелтор даже обратился в полицию, почувствовав, что с клиенткой что-то не так. Однако в отделе женщина продолжала настаивать на версии с подарком дочери. Позднее она перевела деньги от сделки мошенникам.

Поняв, что ее обманули, женщина отказалась выселяться. Она не явилась на встречу для передачи ключей и подписания оставшихся бумаг. Женщина наняла адвоката и пытается через суд добиться сделки купли-продажи недействительной. Тем временем семья, которая приобрела квартиру, вынуждена жить на съемной жилплощади, выплачивать долги, кредиты и судиться за «двушку».

Ранее семью военного в Подмосковье обязали вернуть квартиру, потому что продавший ее пенсионер передал деньги от сделки мошенникам. В итоге покупатели остались без жилья и денег.

