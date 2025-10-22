Остались без жилья и денег: семью военного в Подмосковье обязали вернуть квартиру

В Подмосковье семья военного приобрела у пенсионера квартиру, но вскоре бывший владелец вернул ее через суд, заявив, что находился под влиянием мошенников. В итоге покупатели остались без жилья и денег, сообщает Baza .

Семья с тремя детьми заключила сделку с 68-летним пенсионером и купила четырехкомнатную квартиру в Монино (г. о. Щелково). Жилье было приобретено на субсидию от Минобороны. Квартира площадью 91 кв. м обошлась покупателям в 10,5 млн рублей.

Сделка прошла юридическую проверку. При этом продавец настоял на том, чтобы деньги ему отдали наличными. Он объяснил это тем, что якобы не хотел «светить» такой суммой на счетах.

Почти сразу же после продажи пенсионер подал иск в суд и захотел вернуть квартиру обратно. Он заявил, что продал квартиру по указу мошенников и перевел им деньги. Семья военного же не захотела лишаться жилья и подала встречный иск на признание их добросовестными покупателями.

Спустя год суд вынес решение — квартира была возвращена прежнему владельцу. Постановление было принято по результатам медэкспертизы, которая показала, что продавец в день сделки не отдавал отчета в своих действиях.

Ранее стало известно, что семья из Казани 2 года не может вселиться в купленную в ипотеку квартиру из-за бывшей хозяйки, которая передала деньги от сделки мошенникам. Женщина хочет аннулировать договор купли-продажи через суд, прокурор на ее стороне.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.