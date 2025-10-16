Семья из Казани 2 года не может вселиться в квартиру из-за бывшей хозяйки

Семья из Казани на протяжении двух лет не может въехать в квартиру, купленную в ипотеку, так как прежняя хозяйка жилья наотрез отказывается съезжать. Все дело в том, что женщина передала деньги от сделки мошенникам, сообщает Baza .

Два года назад семья Ахмадулиных приобрела в ипотеку квартиру, заключив сделку с ее владелицей. Женщина получила деньги, а затем передала их мошенникам.

Динар Ахмадулин узнал об этой ситуации. Он вошел в положении женщины и согласился отсрочить ее выселение, а затем даже приехал к ней, чтобы поддержать. Однако экс-хозяйка жилья тут же ему заявила, что вообще не собирается никуда выезжать. Она сказала, что хочет аннулировать договор купли-продажи через суд.

С тех пор семья судится с прежней владелицей квартиры. Ахмадулины боятся, что останутся без жилья, да еще и с ипотекой в придачу. По мнению главы семейства, такое вполне возможно, ведь прокурор встал на сторону экс-владелицы квартиры.

Ранее певица Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которую продала по вине мошенников, после чего перевела деньги на «безопасный счет». Встречные требования 34-летней матери-одиночки Полины Лурье, которая приобрела это жилье, не удовлетворили.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.