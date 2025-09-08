Лариса Долина вернула себе квартиру, украденную мошенниками

Московский суд признал законным решение о возвращении народной артистке России Ларисе Долиной ее квартиры, которую певица потеряла из-за телефонных мошенников. Встречные требования 34-летней матери-одиночки Полины Лурье не удовлетворили, сообщает ТАСС .

28 марта Хамовнический районный суд удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика прекращено и признано за артисткой.

Год назад Долина стала жертвой мошенников, которые звонили знаменитости с Украины. Они убедили исполнительницу перевести деньги «на безопасный счет» и продать квартиру, стоимость которой 112 млн рублей. Недвижимость арестовали после возбуждения уголовного дела.

Согласно данным полиции, сумма ущерба составила более 200 млн рублей. Часть денег Долина передала через курьера-женщину, ее задержали. Еще три фигуранта находятся в СИЗО. Материалы дела переданы в Мещанский суд столицы, расследование завершено. Ранее сообщалось, что фигуранты дела о хищении миллионов у Долиной частично признали вину.