Фигуранты дела о хищении миллионов у Долиной частично признали вину

Как сообщил агентству в правоохранительных органах, арест Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основы и Артура Каменецкого продлён до 3 августа.

Следствие установило, что Долина перевела часть денег, похищенных у неё телефонными мошенниками, на счёт Цырульниковой. Впоследствии были задержаны ещё трое подозреваемых, включая 43-летнего Дмитрия Леонтьева из Йошкар-Олы, ранее судимого. По данным следствия, он обеспечивал группу средствами связи, получал похищенные средства на подконтрольные карты, обналичивал их и распределял между соучастниками. Леонтьев признал вину и заявил, что действовал за вознаграждение.

Ещё один фигурант — 27-летний Артур Каменецкий из Казани — также признал свою причастность. У него за плечами административные правонарушения, связанные с наркотиками и пропагандой нацистской символики, а также судимости за разбой и грабёж. При обыске у него обнаружили карту, на которую Долина перевела часть денег.

Молодой человек утверждает, что стал жертвой обмана: по его словам, он оформил карту для друга, не зная о мошеннической схеме. Всем обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что грозит им до 10 лет лишения свободы. Цырульниковой дополнительно инкриминируют ещё одно преступление по той же статье.

Следствие по делу продолжается.