В Лосино-Петровском стартовало переселение из аварийного жилья

В Лосино-Петровском подвели промежуточные итоги реализации IV подпрограммы госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 2024–2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году благодаря действующей программе 60 собственников 40 жилых помещений (комнаты и квартиры) смогли при помощи средств предоставляемой субсидии самостоятельно выбрать и приобрести отдельные жилые помещения.

Также приобретено 7 благоустроенных жилых помещений для переселения семи семей, ранее проживавших в аварийных жилых помещениях (коммунальных квартирах), расположенных по адресу: городской округ Лосино-Петровский пгт. Свердловский ул. Северная дом № 2.

Перед администрацией городского округа Лосино-Петровский в 2025 году стоит задача расселить 27 домов, расположенных в 10 и 11 кварталах города, что составляет 312 жилых помещений площадью 11 895,5 кв. м. На сегодняшний день за истекший период проведено 102 закупочных процедуры для расселения 102 семей из 102 жилых помещений, общей площадью — 3 899,68 кв. м. По результатам данных мероприятий приобретено 4 435,96 кв. м. новой жилплощади.

Работа продолжается ежедневно.

С 1 июня 2025 года в городском округе Лосино-Петровский начинается прием заявлений на получение денежных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

Условия программы:

Право на сертификат имеют собственники жилья, чьи дома были признаны аварийными до 1 апреля 2025 года и включены в государственную программу расселения.

Важное требование — жилье должно было быть приобретено до признания дома аварийным (за исключением случаев получения имущества по наследству).

Кроме того, на момент признания дома непригодным для проживания у заявителя не должно быть в собственности другого жилого помещения.

Размер компенсации:

Расчет производится исходя из стоимости 174 839 рублей за квадратный метр. При этом гарантируется минимальная выплата — даже владельцам совсем маленьких квартир (менее 28 кв. м) положено не менее 4 895 492 рублей.

Полученный сертификат можно использовать для покупки готового или строящегося жилья только у юридического лица-застройщика в любом уголке Московской области. Допускается также использование средств сертификата в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Сроки реализации:

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 августа 2025 года. При этом реализовать сертификат необходимо до 1 октября текущего года.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.