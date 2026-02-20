В Люберцах построят гимнастический зал к 1 сентября

В Люберцах на территории гимназии № 4 к 1 сентября завершат строительство двухэтажного гимнастического зала.

На территории гимназии № 4 в Люберцах возводят двухэтажный гимнастический зал площадью 30 на 30 метров. Новый спортивный манеж станет второй площадкой школы спортивной гимнастики «Спартак». Здесь смогут заниматься как школьники на уроках физкультуры, так и профессиональные спортсмены, включая сборную Московской области.

Строители уже подготовили каркас здания и завершили натяжение тентовых полотен. Следующим этапом станет внутренняя отделка манежа.

В зале установят современное оборудование для спортивной гимнастики: гимнастический ковер для вольных упражнений, конь для опорного прыжка, спортивную перекладину, кольца и брусья. На втором этаже разместят трибуны и помещения для групповых тренировок и хореографии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.