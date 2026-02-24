В Красногорске продолжают капремонт гимназии № 2

Капитальный ремонт учебного корпуса № 3 гимназии № 2 продолжается на улице Кирова в Красногорске. На объекте работают 30 специалистов, завершить обновление здания планируют к сентябрю 2026 года.

Капитальный ремонт проходит в гимназии № 2 по адресу: Красногорск, улица Кирова, дом 23. Работы ведутся в учебном корпусе № 3.

«На объекте сейчас заняты 30 рабочих и одна единица техники. Специалисты уже приступили к устройству полов и стяжке, оштукатуриванию стен и кладке перегородок. Параллельно идет монтаж инженерных систем: отопления, слаботочных сетей и электрики. Там, где требуется, продолжается частичный демонтаж старых конструкций», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев.

В настоящее время строители одновременно выполняют общестроительные и инженерные работы. По словам подрядчика, ремонт идет строго по графику.

Завершить капитальный ремонт планируется в сентябре 2026 года, чтобы гимназия открылась к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.