В Красногорске начали устанавливать лифты в ЖК «Тетрис»

Монтаж лифтов начался в двух последних корпусах жилого квартала «Тетрис» на улице Почтовой в Красногорске. В строящихся башнях устанавливают шесть грузо-пассажирских подъемников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Тетрис» возводит ГК «Садовое кольцо». Проектом предусмотрено девять корпусов, семь из них уже введены в эксплуатацию. В двух оставшихся башнях завершен основной объем инженерных и фасадных работ.

Строители монтируют корзины для кондиционеров, прокладывают водопровод, электрические и слаботочные системы. В шестой башне на 16-м этаже ведется штукатурка стен. На 25-м уровне шестого корпуса и на 9-м седьмого продолжается кладка инженерных шахт, установка окон и монтаж кронштейнов в зоне подъемников.

Квартал реализован по концепции «двор без машин». Территорию разделили на зоны для детей, взрослых и пожилых жителей, предусмотрены спортивные площадки, велодорожки и приватный парк. Для автомобилистов оборудуют подземный паркинг на 221 машино-место.

ЖК расположен в шаговой доступности от станции МЦД «Павшино». Рядом работают поликлиники № 2 и 180, а также филиал гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева с дошкольным отделением. На территории квартала открыт торговый центр.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.