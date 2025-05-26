В Кашире расселят жителей 4 аварийных МКД в 2025 году

В Подмосковье продолжается комплексная работа по переселению людей из аварийного жилья. Так, в округе Кашира до конца года планируют расселить жителей 4 аварийных многоквартирных домов в округе, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Никто из участников госпрограммы не останется без нового комфортного дома», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на совещании в режиме ВКС. Губернатор напомнил о ранее введенных сертификатах, которые позволяют семьям не ждать годами, а переезжать в уже готовое жилье.

Новая практика, которая дает жителям ветхих зданий возможность сменить квартиру в течение месяца, оказалась успешной. Выдачу сертификатов решили возобновить — заявления будут принимать с 1 июня по 1 августа.

В Кашире признаны аварийными 20 многоквартирных домов. В этом году, в соответствии с программой, будет расселено 4 МКД. Это значит, что новое жилье появится у 27 человек. В 2026 году планируется расселить 11 домов в городском округе Кашира.

Важное условие программы — приобретение уже готового жилья. Это не только позволит быстро сделать жизнь людей более комфортной, но и поддержать застройщиков на фоне непростой ситуации на рынке жилья.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.