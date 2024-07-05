В Химках завершают ремонт детского сада на Юбилейном проспекте

Капремонт и реконструкцию социальных объектов обсудили на общегородском совещании в Химках. Первый заместитель главы округа Кристина Мадатова рассказала о завершении строительных работ в детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте, передает пресс-служба администрации городского округа.

Обновленное учреждение откроют в этом году.

«Мы завершаем ремонт. У нас остается монтаж инженерных систем — отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. С фасадной частью тоже заканчиваем работы. Это один из знаковых объектов, который мы откроем в этом году», — рассказала первый заместитель главы округа Кристина Мадатова.

Капитальный ремонт детского сада «Радуга» стартовал в прошлом году. Оборудуют кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт, а также музыкальные и спортивные залы. На территории обустроят игровые площадки, а возле входа будет зона с навесом для хранения колясок и санок. Каждый день на объекте трудятся более 50 человек.

Кроме того, в Химках ведут ремонт Дома детского творчества «Созвездие». Строительные бригады обновляют кровлю и готовят стены к покраске. В ремонте объекта задействованы десятки строителей.

«У нас крайне амбициозные задачи. Мы проводим капитальный ремонт за четыре месяца — это абсолютный рекорд Московской области. На данный момент у нас уже идут подготовительные работы для чистовой отделке, готовим стены для оштукатуривания и завершаем работы кровли», — отметила Кристина Мадатова.

Продолжается ремонт в новом корпусе гимназии № 23 в Сходне. Так, строители превратят старый и заброшенный объект в современное здание для старших классов учебного комплекса. Здесь уже заканчивают фасадные работы и начинают благоустройство территории.

Ремонт выполняется под контролем депутатов округа и педагогического коллектива учебного заведения. Для сотни учеников новый учебный год начнется в комфортных и современных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.