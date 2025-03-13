В Доме культуры имени Нариманова в Шатуре завершен монтаж перегородок

Капитальный ремонт Центрального Дома культуры имени Нариманова в Шатуре выходит на финишную прямую. Строители в скором времени приступят к чистовой отделке здания, сообщает пресс-служба администрации округа.

Крыша практически полностью смонтирована. Полностью завершены работы по укреплению конструкций, гидроизоляции фундамента и монтажу перегородок в здании. Установлены новые окна и витражи.

При ремонте особое внимание уделяется проектным решениям архитекторов братьев Весниных. Дом культуры им. Нариманова — это не типовая постройка прошлого века. Здание было построено по индивидуальному проекту Леонида и Александра Весниных, основателей стиля конструктивизма в русской архитектуре.

При ремонте Дома культуры им. Нариманова было важно совместить исторические особенности с современными стандартами учреждений культуры Московской области. Большое внимание уделили усилению строительных конструкций потолка над сценой. Здесь в дальнейшем будет закреплено световое и музыкальное оборудование, а также «одежда» сцены.

Для юных артистов в обновленном учреждении культуры будет оборудован собственный зал для репетиций и выступлений. Артисты детской театральной студии в будущем смогут показывать спектакли на своей малой сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.