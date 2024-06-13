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В доме для переселенцев в Сергиевом Посаде завершены монолитные работы

В Сергиевом Посаде на улице второй Кирпичный завод продолжается строительство жилого дома в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик завершил монолитные работы на строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На площадке задействовано более 90 рабочих и 3 единицы техники. Строители завершили работы по возведению девятиэтажного жилого дома. Проводятся кровельные, отделочные работы, устройство инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Со следующей неделе строители приступают к фасадным работам.

До конца года в современные благоустроенный квартиры переедет 180 семей — 218 человек из аварийных домов. Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит более 8 тыс. кв. метров.

Ввод объекта планируется осуществить в 4 квартале 2024 года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.