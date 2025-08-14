В Дмитрове 681 житель аварийных домов переедет в новый дом на ДЗФС

МКД построен по региональной государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области», которая создана в рамках проекта президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов подчеркнул важность своевременного завершения программы.

«Важно разъяснить жителям, когда они получат ключи и когда урегулируют все вопросы. Наша цель — завершить программу аварийного жилья до 1 сентября этого года», — сказал глава региона.

Всего до конца года 681 человек отметит новоселье

12-этажный дом с пятью подъездами оснащен пассажирскими и грузовыми лифтами, противопожарными системами, видеонаблюдением, колясочными и помещениями для обслуживающего персонала.

​​​​​​​«Все однокомнатные квартиры имеют метраж 36 кв.м, двухкомнатные — от 44 кв.м, трехкомнатные — от 65 кв.м», — пояснил генеральный директор компании ООО СЗ «Формула ремонта» Рустам Эльдаров.

​​​​​​​Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов лично проверил качество строительства.

«Реализация программы переселения — это в первую очередь выполнение социальных обязательств перед жителями. Каждая семья, переезжающая в новый дом, должна быть уверена в его качестве, безопасности и продуманной инфраструктуре. Мы держим на особом контроле сроки, уделяем внимание деталям — от благоустройства дворов до работы управляющих компаний. Это не просто новые квадратные метры, а улучшение качества жизни сотен дмитровчан», — отметил Михаил Николаевич.

Также он поручил за неделю устранить недочеты и достроить детскую и спортивную площадки.

В новый дом переедут жители 20-ти аварийных домов из мкр. ДЗФС (дома 9а, 26, 27), улиц Инженерной (6а, 12), Дубненской (5, 7), Правонабережной (14), Каналстрой (72 км, дом 1), Подлипичье (1а, 44), Кольцевой (22), 1-й и 2-й Заречных (25 и 1 соответственно), Космонавтов (6, 7), а также посёлка Орудьевского т/б предприятия (24, 27) и деревни Непейно (36, 38).

​​​​​​​Среди будущих новосёлов — семья Лепилиных, которые сейчас живут в аварийном доме на улице Космонавтов, 7.

​​​​​​​«Нравится и место, и дом, и квартира. Ждём теперь переезда, сказали, что уже в ближайшие дни нас будут вызывать, чтобы подписать документы и получить ключи», — поделились они.

​​​​​​​Параллельно продолжается реализация программы жилищных сертификатов. Теперь на них могут претендовать не только собственники, но и жильцы по соцнайму. Стоимость квадратного метра — 174 839 рублей, минимальная компенсация — 4,9 млн рублей. Заявления принимают до 1 сентября 2025 года в администрации муниципалитета, а реализовать сертификат можно до 1 октября.

Новый дом — важный шаг в улучшении жилищных условий дмитровчан. Впереди — радость новоселья и комфортная жизнь в современных квартирах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.