Цены на маленькие студии в московских новостройках взлетели

Почти на миллион рублей поднялись цены на студии маленькой площади в Москве сразу после обсуждения инициативы запретить строить и продавать такое жилье, сообщает Telegram-канал « SHOT ПРОВЕРКА »

Ранее столица приняла решение об отказе от строительства и продажи квартир и студий площадью меньше 28 кв. м. На фоне этого стоимость маленького жилья сначала подскочила на 100–400 тыс. руб., а затем практически на миллион рублей за один месяц.

Учитывая новую ставку по ипотеке, при покупке студии 20 кв м в ЖК «среднего уровня» придется платить 20 лет по 120 тыс. руб. в месяц.

В столице и Новой Москве самые дешевые студии площадью 20-25 кв м стоят около 7-12 млн руб. При этом их цена может измениться в зависимости от условий ипотеки.

Снижения цен на новостройки в ближайшее время эксперты не ожидают.

Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать для одобрения ипотеки в Москве. Рекомендуемая зарплата в столице должна составлять не менее 233 тыс. рублей.