В Москве откажутся от строительства квартир площадью меньше 28 «квадратов»

Из письма Москоэкспертизы следует, что столица приняла решение об отказе от строительства квартир и студий площадью меньше 28 кв. м, сообщает РИА Новости .

Согласно Жилищному кодексу России, квартиру-студию нельзя считать жилым помещением. Минимальная площадь должна быть не менее 28 «квадратов» для однокомнатных, и 44 «квадратов» для двухкомнатных квартир.

В документе говорится, что отклонение от минимальных значений при проектировании не допускается. В случае нарушения требований Москомэкспертиза не будет выдавать положительные заключения. За соблюдением норм планирует следить и Мосгосстройнадзор.

На первичном рынке жилья в границах старой Москвы представлено 6,7 тыс. студий, самая дешевая из массового сегмента стоит 4,3 млн рублей. Это квартира-студия без отделки площадью 19,6 кв. м. Она продается во введенном жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский.