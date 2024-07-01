Стало известно, сколько надо зарабатывать для одобрения ипотеки в Москве

РБК: для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не менее 233 тыс руб

Чтобы банк одобрил ипотеку, рекомендуемая зарплата в столице должна составлять не менее 233 тыс. рублей, сообщает РБК .

С 1 июля в РФ прекращается программа льготной ипотеки. На рынке недвижимости ожидается падение спроса на «первичку». При этом ежемесячный платеж по рыночной ипотеке в городах-миллиониках увеличится в 2 раза по сравнению с льготной.

При этом получить ипотеку после 1 июля станет гораздо сложнее. Средняя стоимость квартиры в столице — 13,2 млн рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составит 140,38 тыс. руб. при учете первоначального взноса в 3,95 млн руб. Чтобы банк одобрил выдачу ипотеки, у москвича должна быть задокументирована заработная плата в размере 233,9 тыс. руб.

В России стоимость однокомнатной квартиры оценивается в среднем в 4,4 млн рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке составит 46,5 тыс. руб. при первоначальном взносе в 1,33 млн руб. Заработная плата у заемщика должна составлять не меньше чем 77,6 тыс. руб.

Ранее стало известно, что средняя стоимость новостроек выросла в преддверии окончания льготной ипотеки в РФ. Она достигла 171 тыс. руб. за кв м.