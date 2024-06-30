Средняя стоимость новостроек в РФ выросла в преддверии окончания льготной ипотеки

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных российских рынках (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июня достигла показателя 171 тыс. руб. за кв. м. За месяц цена увеличилась на 1,5%, сообщает «Коммерсант».

Средняя стоимость первичной недвижимости в России в целом стала выше на 0,2% за месяц, до 132,4 тыс. руб. за кв. м. Средний лот в «Авито Недвижимости» стоит 9,1 млн руб., к концу мая показатель увеличился на 0,7%. В «Яндекс Недвижимости» рассказали об увеличении средней стоимости на 1,3% за месяц.

Самый выраженный рост цен на первичном рынке за месяц в «ЦИАН.Аналитике» зафикисировали в Челябинске — на 4,2%, до 137,6 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Уфе значение уменьшилось на 0,3%, до 144,2 тыс. руб. за кв. м.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов отметил, что общий рост цен является реакцией рынка на локальный всплеск спроса перед завершением программы ипотеки с господдержкой. Она перестанет действовать 1 июля.