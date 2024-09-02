Сын задержанного генерала Муминджанова живет в квартире за 30 млн руб в Москве

После новостей о задержании заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, у его сына Истама Муминджанова обнаружили в собственности квартиру в Москве за 30 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал SHOT .

Дорогостоящая квартира находится в элитном жилом комплексе «Маршал» на улице Маршала Рыбалко в Москве. Стоимость двухкомнатной жилплощади оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Эта квартира находится в собственности у сына задержанного генерала, которого подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Живет в «двушке» ее официальный владелец — Истам Муминджанов. У него в собственности также есть автомобиль марки BMW X1 XDrive, его цена составляет примерно 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что меру пресечения Муминджанову могут избрать 3 сентября. По подозрению в получении взяток его задержали 2 сентября.