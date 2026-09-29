Строители завершают ремонт дошкольного отделения гимназии № 9 в Балашихе

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 9 в микрорайоне Купавна Балашихи близится к завершению. Во вторник, 29 сентября, готовность здания превысила 95%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 9 в микрорайоне Купавна Балашихи завершен более чем на 95%. Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

«На строительной площадке сегодня задействованы 30 квалифицированных специалистов, 1 единица техники. Строители ведут пусконаладочные работы, завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, приступают к сборке и расстановке мебели», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 1 247,5 кв. м обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети и фасад. Системы видеонаблюдения и пожарной безопасности установили, работы также провели во всех групповых помещениях и пищеблоке. Прилегающую территорию благоустраивают.

Завершить ремонт планируют в IV квартале 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.