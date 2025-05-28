Сертификаты помогут ускорить переселение жителей Подмосковья из аварийных домов

В Московской области насчитывается 693 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают порядка 43 тыс. человек. В «аварийке» люди живут, ежедневно рискуя провалиться в подвал сквозь прогнившие полы или быть придавленными рухнувшим от ветхости потолком. Ускорить переселение в безопасное жилье должны сертификаты, практика выдачи которых реализуется в Подмосковье с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Другими словами, в этом году область выкупает у жителей их аварийные квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за кв. м. Минимальный метраж, который подлежит обналичиванию по этой цене, составляет 28 кв. м. То есть собственники, живущие, скажем, на 15 аварийных «квадратах» — а такое вполне возможно, учитывая бывшие коммунальные квартиры, которых в области еще много, все равно продают государству 28 метров. И гарантированно получают за свои коммуналки более 4,8 млн рублей», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Ну, а тем, у кого площадь квартиры больше, будет причитаться по фактическому метражу. К примеру, за квартиру площадью 50 кв. м собственнику выдадут сертификат почти на 8,7 млн рублей. Денег при этом люди на руки не получат. Только сертификат на определенную сумму, который можно потратить только на приобретение квартиры в домах-новостройках, причем в любом округе Московской области.

Рецепты новоселья

Как стать обладателем сертификата на расселение аварийки? Всего три условия: дом должен быть признан аварийным и включен в госпрограмму, право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу — исключение в данном случае сделают лишь для тех собственников, которые получили квартиры по наследству, им временные рамки соблюдать не придется. Также на дату признания дома аварийным у переселенцев должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

О своем желании получить сертификат собственники могут письменно уведомить администрацию своего муниципалитета уже с 1 июня 2025 года — и можно начинать поиск нового жилья. На этот процесс человеку дается четыре месяца, в течение которых нужно определиться с вариантом приобретения квартиры в новостройке. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Сертификаты участникам действующей программы расселения аварийного жилья в Подмосковье будут выдавать до 1 августа 2025 года.

А что ожидает тех собственников, которые не успеют или не захотят их оформлять? Они будут расселены привычным способом, дождавшись, когда им построят дом, приобретут квартиры на вторичном рынке или в домах-новостройках в своем же муниципалитете. Правда, времени это займет гораздо больше. Получив на руки сертификат, новоселье можно справить уже через месяц, если человек решает приобрести уже построенное жилье.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.