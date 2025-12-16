Семья из Оренбурга пытается въехать в купленную квартиру больше года

В России растет число граждан, становящихся жертвами обмана при заключении сделок с недвижимостью. Так, многодетная семья из Оренбурга уже больше года не может заселиться в приобретенную квартиру. Продавец недвижимости использовал так называемую «схему Долиной», обратившись в суд с требованием признать сделку недействительной, сообщает MIR24.TV .

Владимир Бобылев и его семья планировали переезд из Оренбурга в Казань. Они быстро нашли подходящий вариант жилья и заключили сделку с продавцом на сумму около 16 миллионов рублей. Однако, спустя полтора месяца, их радость была омрачена звонком из полиции, сообщившим об аресте приобретенной недвижимости.

По словам Бобылева, он готов вернуть квартиру и получить обратно свои деньги, чтобы приобрести другое жилье, но продавец хочет просто забрать квартиру, видимо, рассчитывая, что, как и в случае со знаменитой певицей Ларисой Долиной, у них это получится.

Продавец, заслуженный врач из Татарстана, подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что в момент продажи находилась под воздействием мошенников. Однако покупатели и свидетели утверждают, что никаких признаков неадекватного поведения у продавца не наблюдалось.

По словам продавца, полученные от продажи деньги она передала некоему курьеру, представившемуся сотрудником спецслужб. При этом, по странному совпадению, камеры видеонаблюдения в месте передачи средств не работали.

Судебное разбирательство длится уже больше года и пока не принесло результатов. Курьера, который забрал деньги, следствие все еще ищет. Все это время покупатели не могут переехать в свою казанскую квартиру.

Недавно в этом запутанном деле появился новый поворот. На последнем заседании суд арестовал вторую квартиру продавца. Покупатели уверены в своей правоте, утверждая, что действовали в строгом соответствии с законом. По их мнению, продавец вводит суд в заблуждение. Сама бывшая владелица квартиры отказывается от общения с прессой.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина через суд сумела вернуть в собственность квартиру в Хамовниках, при этом покупательница ее жилья, мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без недвижимости, и без денег. Певица после сделки успела передать средства мошенникам. Позднее на ситуацию отреагировала певица Слава, которая обвинила Долину в том, что из-за ее действий теперь российские звезды не могут продавать имущество — люди боятся с ними связываться. Слава планирует обратиться в суд с иском против Долиной.

